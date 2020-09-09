Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi CHP'nin 97'nci kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'de

09 Eylül 2020 12:08
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyet, partinin 97’nci Kuruluş Yıl Dönümünde Anıtkabir’i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.
CHP 97’nci Kuruluş Yıl Dönümü’nü kutluyor. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde bugün bir dizi program düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyet sabah Anıtkabir’i ziyaret etti.
Aslanlı Yol’dan yürüyen heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesi önüne geldi. Burada saygı duruşunun ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu mozoleye çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, CHP'nin İkinci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün mezarını da ziyaret ederek çelenk bıraktı.
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