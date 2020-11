Ekrem İmamoğlu: Fatih'in tablosunu, İstanbul'un Atatürk önderliğinde işgalden kurtulduğu gün halka açıyoruz

T24 Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 25 Haziran'da Londra'daki açık artırmada satın alınan ve 20 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet tablosunun, İstanbul'un işgalden kurtulduğu 6 Ekim 1923'ün 97. yıldönümünde (yarın) halka açılacağını söyledi.

İmamoğlu, "6 Ekim, İstanbul’un 5 yıllık işgalden kurtulduğu gün. İstanbul’un, 1453’te fethedilen bu kadim kentin, ki Fatih’in Rönesans’ı taşıdığı bu güzel kentin, yüzyıllar sonra, işgal edildikten 5 yıl sonra, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde halkımızın kurtuluşunu sağladığı bir günde de bu serginin açılmasını çok anlamlı buluyorum. Çünkü, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve o dönemdeki halkımız, Fatih Sultan Mehmet’in emanetine de sahip çıkmıştır. Bunu da böyle anlamlı bir günde halka açmak, bizim için gurur verici" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Venedikli ressam Belli'nin yaklaşık 540 yıl önce yaptığı ve Fatih Sultan Mehmet'in bilinen üç orijinal portresinden biri olan tablonun ziyarete açılmasıyla ilgili olarak, Osmanoğlu ailesinden temsilcilerin de bulunduğu bir toplantı düzenledi. Çok sayıda gazeteci ve yazarın katıldığı toplantıda "Dünyada birçok değişime imza atmış bir dönemi Türk halkına yaşatmış bir devleti, en derinlemesine anlamak, hissetmek hepimizin sorumluluğudur diye düşünüyorum. Her dönemin, her kişinin, her ülkenin, her imparatorluğun elbette eksikleri olacaktır, artıları olacaktır, yanlışları olacaktır. Ama bunların günün mahkeme salonuna taşınır gibi konuşulmasını ve tartışılmasını da çok acı veren bir durum olarak yorumlamaktayım” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ön gösterimini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı Fatih Sultan Mehmet’in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinde yapılan orijinal tablosunu, Osmanlı Hanedanı fertleriyle de tanıştırdı.

İmamoğlu, Abdülmecit’in torunları Arzu Enver Erdoğan, Cengiz Baransel; 5. Murad’ın torunları Osman Selahaddin Osmanoğlu, Kenize Murad; Reşat’ın torunu Rukiye Bâlâ Hodo ile Vahdettin’in torunları Hanzade Özbaş, Mesude Emel Evliyazade ve Ali Suat Ürgüplü’yü Saraçhane’de ağırladı. Osmanlı Hanedanı fertlerine, İstanbul’un kurtuluşunun 97’nci yıldönümü olan 6 Ekim’de halka açılacak tablonun gösterimini yapan İmamoğlu, sonrasında konuklarını makam odasında misafir etti.

Gösterime, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya' da davet edildi ancak katılım göstermedi.

Gösterimde konuşan Padişah Abdülmecit’in torunu Arzu Enver Erdoğan da duygularını, “Çok mutlu olduk, şeref duyduk. Bu tabloyu aldığınız ve bize kazandırdığınız için de sevinçliyiz. Biz de aile olarak, sizin için ne yapabilirsek, her zaman yanınızdayız ve hizmetinize de hazırız” sözleriyle dile getirdi.

"Dünyada birçok değişime imza atmış bir dönemi Türk halkına yaşatmış bir devleti, en derinlemesine anlamak, hissetmek hepimizin sorumluluğudur diye düşünüyorum. Her dönemin, her kişinin, her ülkenin, her imparatorluğun elbette eksikleri olacaktır, artıları olacaktır, yanlışları olacaktır. Ama bunların günün mahkeme salonuna taşınır gibi konuşulmasını ve tartışılmasını da çok acı veren bir durum olarak yorumlamaktayım” dedi. Gösterimde konuşan Padişah Abdülmecit’in torunu Arzu Enver Erdoğan da duygularını, “Çok mutlu olduk, şeref duyduk. Bu tabloyu aldığınız ve bize kazandırdığınız için de sevinçliyiz. Biz de aile olarak, sizin için ne yapabilirsek, her zaman yanınızdayız ve hizmetinize de hazırız” sözleriyle dile getirdi.

"Sizleri şanslı bir ailenin evlatları olarak görüyorum"

“Ben, bu ülkenin bir evladı olarak, bu ülkenin geçmişinde her kim varsa, kendimi aslında onların bir torunu olarak görüyorum” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bugün itibariyle ve bugünden sonra -elbette sizler gibi kan bağım yok ama- bu ülkenin bir ferdi olarak, geçmişinde kim varsa, o insanların da bir torunu olarak görerek, aslında atasına sahip çıkan bir insan olduğumu belirtmek isterim. Bu duyguyla sizleri bugün ağırlıyorum. Size bakarken de sizleri şanslı bir ailenin evlatları olarak görüyorum, güzel bir tarihe sahip olmamıza vesile olan bir aileye sahip olduğunuzu görüyorum ve sizleri bu şekilde karşılıyorum. O bakımdan bu yönüyle, çokça tarihi okumaya, anlamaya, irdelemeye çalışan hatta tarihin tüm detaylarıyla toplumumuza yansıtılması için de hizmet etmeye çalışan bir Belediye Başkanı olarak, belki de bu felsefeyle bizler ne yapabiliriz ya da nasıl bir felsefe ve ilişki oluşturabiliriz noktasında da her türlü fikrinize, iletişiminize açık olduğumu bilmenizi de çok arzu ederim. Fatih Sultan Mehmet’in tablosunun ülkemize kazandırılmasıyla beraber organize ettiğimiz buluşmaya denk gelmesini de çok önemli bir an olarak düşünüyorum. Çok hoş bir buluşma oldu. Ayağınıza sağlık diyeyim.”

Enver Erdoğan: Her zaman yanınızdayız ve hizmetinize de hazırız

İmamoğlu’nun ardından konuşan Padişah Abdülmecit’in torunu Arzu Enver Erdoğan da duygularını, “Bizi çok mutlu ettiniz. Eminim herkes benle aynı hissiyatta. Çünkü, çok yakınız zaten aile olarak ve aile büyüğümüz olarak. Çok mutlu olduk, şeref duyduk. Bu tabloyu aldığınız ve bize kazandırdığınız için de sevinçliyiz. Biz de aile olarak, sizin için ne yapabilirsek, her zaman yanınızdayız ve hizmetinize de hazırız” sözleriyle dile getirdi.

6 Ekim'de açılıyor

İBB, kenti 1453’te fetheden Fatih Sultan Mehmet’in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinde yapılan orijinal tabloyu, Londra’daki dünyaca ünlü Christie’s salonunda, geçtiğimiz 25 Haziran’da gerçekleştirilen müzayedede satın almıştı. Tablo, yaklaşık 2 aylık sürecin ardından, 26 Ağustos’ta yuvasına dönmüş, İBB’nin Saraçhane’deki merkez binasında özel olarak tasarlanan depoda dinlenmeye alınmıştı. İBB’nin Saraçhane’deki binasında, tablo için tam güvenlikli, iklimlendirmeli özel korumalı, Rönesans dönemine ait bir eserin korunması için gerekli koşulların sağlandığı depo oluşturuldu. Depo alanına, üç özel korumalı hava sızdırmaz kapıdan geçilerek girilebiliyor. Alanda ayrıca, tablonun saklanma koşullarını sağlayacak şekilde özel iklimlendirme ve nem dengeleyici sistem bulunuyor. Özel gazlı yangın söndürme sistemi oluşturulan depoda eserin tam güvenliği de sağlandı. Aradan geçen geçen 35 günlük sürede, tablonun dinlendirildiği salon yeniden düzenlendi. Sergi alanın özelliğine kavuşturulan bu salon, İBB Başkanlık Binasının giriş katı koridorları da sergi temaları ile zenginleştirildi. Ziyaretçiler için hediyelik eşya standı oluşturuldu. Tablo, İstanbul’un kurtuluşunun 97’nci yıldönümünü kutlayacağımız 6 Ekim’de halka açılacak.