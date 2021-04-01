T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kılıçdaroğlu, vatandaşın kasaba olan borçlarını ödedi

Kılıçdaroğlu'nun bir kasabın veresiye fişlerini ödeyerek vatandaşın borcunu kapattığı ortaya çıktı

01 Nisan 2021 13:30

Geçen hafta bir dizi açılış için gittiği Bursa'da esnafı da ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emek Mahallesi'ndeki bir kasabın veresiye fişlerini ödeyerek vatandaşın borcunu kapattığı ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Bursa’da CHP'li belediyelerin toplu açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafında sorunlarını dinledi. Emek Mahallesi’nde bir kasap dükkanına giren Kılıçdaroğlu, işyeri sahibine panoya asılı notları sormuş, zor durumda olan vatandaşın veresiye fişleri yanıtını almıştı.

Kasabın açıklamalarından etkilenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa İl Başkanı İsmet Karaca’yı telefonla arayarak o esnafın ziyaret edilmesini ve vatandaşların borçlarının kapatılmasını istedi. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca da dün sabah sabah işyerine giderek alacakları hesaplattı ve selâmını da ilettiği Kemal Kılıçdaroğlu adına borç defterini kapattı.

 

 
 
kılıçdaroğlukemal kılıçdaroğluchpborçkasap

Diğer Videolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi tarafından 19:19'a çağrı yapılan İstiklal Marşı okumasına geç katıldı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Mayıs 2021

19 Mayıs töreninde Gençliğe Hitabe'nin "İktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler" bölümü okunmadı

Çarşı'da şampiyonluk sevinci

Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu, Haliç'e kurulan tenis kortunda 19 Mayıs'a özel gösteri maçı yaptı

19 Mayıs kortejinde yaşanan kazada motosikletli 2 polis yaralandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhuriyet Savcısı 'muhtemelen işimi kaybedeceğim' dedi, video ile duyurdu: Salgın...

Sedat Peker, 'İçişleri Bakanı Soylu’ya aracılık yaptığını' yalanlayan Hadi Özışık’la...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fehmi Koru: Anketler ne söylüyor? Üzülmesi gerekenler neden seviniyor?...

Sedat Peker'le fotoğraf paylaşan ünlüler şimdi de silme yarışına girdi!...

İçişleri Bakanı Soylu: Şaşkınım, keşke bugünleri görmeseydim; mafya lideri ile...

Sedat Peker’in görüşme kayıtlarını yayımladığı Hadi Özışık: Süleyman Soylu ve...

Oyuncu Tolga Karel, Sedat Peker ile fotoğrafını paylaştı: Daha düne...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhuriyet Savcısı 'muhtemelen işimi kaybedeceğim' dedi, video ile duyurdu: Salgın...

Sedat Peker, 'İçişleri Bakanı Soylu’ya aracılık yaptığını' yalanlayan Hadi Özışık’la...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24