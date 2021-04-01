Kılıçdaroğlu, vatandaşın kasaba olan borçlarını ödedi

Geçen hafta bir dizi açılış için gittiği Bursa'da esnafı da ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emek Mahallesi'ndeki bir kasabın veresiye fişlerini ödeyerek vatandaşın borcunu kapattığı ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Bursa’da CHP'li belediyelerin toplu açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafında sorunlarını dinledi. Emek Mahallesi’nde bir kasap dükkanına giren Kılıçdaroğlu, işyeri sahibine panoya asılı notları sormuş, zor durumda olan vatandaşın veresiye fişleri yanıtını almıştı.