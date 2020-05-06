T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kılıçdaroğlu, 'Üç Fidanı' andı

06 Mayıs 2020 11:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de sol hareketin en önemli isimleri arasında yer alan ve 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı parti yöneticileriyle sabah saatlerinde Gezmiş, Aslan ve İnan'ın mezarlarının bulunduğu Ankara Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı'na geldi.

Gezmiş, Aslan ve İnan'ın mezarlarına tek tek ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, mezarlara çiçek bırakıp dua etti.

CHP'nin Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun videosu paylaşıldı. Paylaşıma "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu mezarları başında andı: "Bu ülkenin vatansever evlatlarını; Deniz Gezmiş'i, Yusuf Aslan'ı ve Hüseyin İnan'ı hasretle anıyorum. Unutmayın, vatan onu parsel parsel satanların değil, uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır!" notu düşüldü. 

Kılıçdaroğlu kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "İdam sehpasındaki son sözü "Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye" olan, bu ülkenin vatansever evlatlarını, Deniz Gezmiş'i, Yusuf Aslan'ı ve Hüseyin İnan'ı hasretle anıyorum. Unutmayın, vatan onu parsel parsel satanların değil, uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır!" dedi. 

ETİKETLER

habervideodeniz gezmişyusuf aslanhüseyin inanüç fidan

Diğer Videolar

15 yaşında milyoner olmuştu; genç fenomenin ölümünden dakikalar önceki son videosu...

Çin’de sel nedeniyle evler sular altında kaldı

Tunç Soyer'in kent ekonomisine dair projesi "Eyalet istiyor" başlığına nasıl dönüştü?

Engellenen 'Savunma Yürüyüşü'nde' baro başkanından polise: Hatta üzerimize benzin dökün, yakın!

Baroların yürüyüşünü takip eden muhabire polis engeli

TIR'ın ağırlığını kaldıramayan köprünün çökme anı kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Berkin Elvan pankartı nedeniyle 'Güldür Güldür'ü hedef alanlara, Ali Sunal'dan...

Kıdem tazminatı düzenlemesi ertelendi; 25 yaş altı ile 50 yaş...

"Fenerbahçe'den alacağım parayla futbol oynamaktan kurtulurum" diyen Kruse'nin beklediği ücret...

Fatih Altaylı: 'Hastalar tedavi masraflarını kendileri ödeyecek' densin bakın bu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24