Kılıçdaroğlu, 'Üç Fidanı' andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de sol hareketin en önemli isimleri arasında yer alan ve 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı parti yöneticileriyle sabah saatlerinde Gezmiş, Aslan ve İnan'ın mezarlarının bulunduğu Ankara Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı'na geldi.

Gezmiş, Aslan ve İnan'ın mezarlarına tek tek ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, mezarlara çiçek bırakıp dua etti.

CHP'nin Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun videosu paylaşıldı. Paylaşıma "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu mezarları başında andı: "Bu ülkenin vatansever evlatlarını; Deniz Gezmiş'i, Yusuf Aslan'ı ve Hüseyin İnan'ı hasretle anıyorum. Unutmayın, vatan onu parsel parsel satanların değil, uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır!" notu düşüldü.

Kılıçdaroğlu kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "İdam sehpasındaki son sözü "Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye" olan, bu ülkenin vatansever evlatlarını, Deniz Gezmiş'i, Yusuf Aslan'ı ve Hüseyin İnan'ı hasretle anıyorum. Unutmayın, vatan onu parsel parsel satanların değil, uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır!" dedi.