Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin çoğu hanesinde aç insanlar var; Atatürk’ün ve arkadaşlarının bize yüklediği sorumluluğun gereğini hep beraber yapacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla CHP İstanbul İl Örgütü ile online bayramlaşmada bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada "Türkiye’nin çoğu hanesinde aç insanlar var. Atatürk’ün ve arkadaşlarının bize yüklediği sorumluluğun gereğini hep beraber yapacağız" dedi.

Tüm katılımcıların bayram mesajlarını dikkatle dinleyen Kılıçdaroğlu, tüm katılımcıları selamlarken Cumhuriyet Halk Partisi’nin ülkede temel bir sorun çıktığı zaman oy vermeyen vatandaşların dahi beklentisi olduğu bir parti olduğunu dile getirdi. Raydan çıkan Türkiye’nin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından rayına oturtulması için görev üstlenmeleri gerektiğini belirten CHP lideri, belediyelerin pandemi döneminde vatandaşa yaptığı sosyal hizmetlere değinerek, "Hiçbir belediye başkanı önlerine çıkan engellerde şikayet etmiyor. Engeli aşarak sorunu çözmeye çalışıyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik güvenin giderek artmasına yol açıyor. Bizim açımızdan bu çok önemli ve değerli" şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları aktardı;

‘’Hepinize mutlu bir bayram diliyorum. Aileleriniz ile güzel bir bayram geçirmenizi isterim. En büyük arzum budur. Bizim görevimiz dava arkadaşlarımızın görevi gerçekten de CHP iktidarında herkesin bayramı bayram heyecanı ve güzelliği ile kutlamasıdır. Evet bayram var biliyoruz evet bayram dolayısıyla mutluluklar diliyoruz, huzurlu bir Türkiye diliyoruz ama hepimiz şu gerçeği çok iyi biliyoruz bugün bayram günü ama bugün bile Türkiye’nin çoğu hanesinde aç insanlar var. Yoksul insanlar var. Bu tarihi değiştirmek ve tabloyu değiştirmek bizim görevimiz. Bu bizim elimizde değil bu bizim görevimiz. Atatürk’ün ve arkadaşlarının bize yüklediği sorumluluğun gereğini hep beraber yapacağız. Tekrar hepinize en içten sevgiler saygılar sunuyorum.’’

Pandemi döneminde geleneksel bayramlaşma törenlerinin gerçekleştirilememesi sebebiyle CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Genel Başkan Yardımcıları, TBMM Grup Başkanvekili, Parti Meclisi Üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, Milletvekilleri, İl yöneticileri, İl Kadın Kolu Başkanı, İl Gençlik Kolu Başkanı, İlçe başkanları, Belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililer düzenlenen online bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Kaftancıoğlu: Memlekete bayramı getirmek için çalışmaları sürdüreceğiz

Zoom üzerinden düzenlenen geniş katılımlı bayramlaşma programında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, ‘’Yüz yüze buluşmaların kucaklaşmaların özlemiyle malum pandemi nedeniyle bayramlaşmamızı online olarak gerçekleştiriyoruz ve İstanbul’da teknolojinin sağladığı imkanlar dahilinde en geniş katılımlı online buluşmadayız’’ dedi. Memlekete bayramı getirmek için İstanbul örgütü olarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Kaftancıoğlu, tüm katılımcıların bayramını tebrik ederek sağlık diledi.

İmamoğlu: Bu başarı ülkemizi milletimizi arzu ettiğimiz günlere hatta bayramlara kavuşturacak

Geniş katılımlı buluşmada söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da şunları söyledi;

‘’İstanbul’un sorumluluğunun büyük olduğunu ve bu sorumlulukla görevimizi yaptığımızı bilmenizi istiyorum. Bunu da partimizin her kademesinde hissettiğimiz çok net. Biz burada yaptığımız en doğru şeylerin bütün Türkiye’ye yansıyacağını farkındayız. Maksimum titizlikle büyük bir sorumluluk bilinciyle görevini yapan şu anda yüzlerce yönetici sizin huzurunuzda bu sorumluluk ve görev bilinci biliyoruz ki bizleri çok büyük bir başarıya kavuşturacak ve bu başarı da aslında ülkemizi milletimizi arzu ettiğimiz günlere hatta bayramlara kavuşturacak. Dolayısıyla bu sorumluluk hissini taşıyan insanlarla şu anda kol kola hissiyle sizinle buluşabilmek ve bayramlaşabilmek bizim için çok değerli oldu. Bu tür morale ve bu tür kucaklaşmaya ihtiyacımız var. İnşallah nice güzel bayramları çok başarılı bir biçimde yine sizin de önderliğinizde hep beraber sağlarız. Bu duygularla bütün yol arkadaşlarımızın ve başta sizin sayın genel başkanım, herkesin ailelerinin güzel bir bayram geçirmesini diliyorum. Allah’tan sağlık diliyorum. Ülkemize huzur barış milletimize gerçekten dolu işsizliğin olmadığı güzel bayramlar ve günler diliyorum."

Engin Altay: İstanbul’un sorumluluğunun büyük olduğunun bilincindeyiz

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın geleneksel bayramlaşma törenlerinin yapılmadığı dönemde online olarak düzenlediği bayram buluşmasında konuşan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ise "Türkiye’deki genel iktidarımızın kapsını İstanbul örgütümüzün açacağı çok kesin ve açıktır bu yüzden herkese sorumluluk çok düşse de İstanbul’un sorumluluğunun büyük olduğunun bilincindeyiz. İl Başkanımızın da bu bilinçle çalışmalarını yürüttüğünü biliyoruz. Sayın Genel Başkanım siz başta olmak üzere bütün yol ve dava arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Salıcı: Genel Başkanımızın öncülüğünde Cumhuriyet Halk Partisi ve fikriyatımızı iktidara taşıyacağız

Bayramlaşma buluşmasında konuşan Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ‘’Benim de bir parçası olmaktan gurur duyduğum İstanbul İl Örgütü, bizim en güçlü örgütümüz. Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin en güçlü örgütü. Milletvekillerimizle, Belediye Başkanlarımızla, İBB Başkanımızla, örgütümün her bireyiyle, İlçe Başkanlarımızla, İl Başkanımızla, biz bu süreci, bu mücadeleyi daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Bundan hiçbir şüphem yok. Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde Cumhuriyet Halk Partisi ve fikriyatımızı iktidara taşıyacağız. Ben saygılar sunuyorum, iyi bayramlar diliyorum’’ dedi.

"Bu süreçten hem örgütümüz hem de belediyelerimiz hem örnek hem de vatandaşlarımıza yalnız olmadığını her zaman hissettirdi"

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği online buluşmada konuşan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın şunları söyledi;

‘’İki bayramdır geleneksel bayram buluşmalarımızı ne yazık ki yapamıyoruz. Hem sevdiklerimizle hem vatandaşlarımızla soframızı paylaşamıyoruz. Fiziken yan yana gelemesek de büyük ailemizin her durumda hem örgütüyle hem vatandaşla beraber olduğu bu olağan üstü süreçte görebilmek çok değerli. Bu süreçten hem örgütümüz hem de belediyelerimiz hem örnek hem de vatandaşlarımıza yalnız olmadığını her zaman hissettirdi. Ben aynı zamanda tüm örgütümüze teşekkür ederim. Sağlıklı günlerde bir araya gelme temennisiyle herkese sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum."

"Adım adım iktidara gittiğimiz bu günlerde kadın örgütümüzün inancının direncinin de yolumuzu aydınlatmasını diliyorum""

Buluşmada söz alan CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman tüm katılımcıları selamladıktan sonra ‘’Temennimiz bir sonraki bayramı yan yana yüz yüze kutlayabilmek ama biz biliyoruz ki yan yana olamasak da bağımsızlığımız, mücadelemiz demokrasiye olan inancımızla her zaman mücadelemizi büyüteceğiz. Ben gelecek her günün sağlıkla gelmesini temenni ediyorum. Bugün bu toplantıya katılan katılamayan bütün dava arkadaşlarımın, İstanbul’da iktidar hasretimize son veren çok kıymetli başkanlarım sayın Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun, AKP’nin dayatmacı politikalarına karşı mücadelemizi büyüten ve mücadelesiyle bize örnek olan kıymetli Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun şahsım ve kadın örgütüm adına bayramını kutluyorum ve adım adım iktidara gittiğimiz bu günlerde kadın örgütümüzün inancının direncinin de yolumuzu aydınlatmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından söz alan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu; tüm katılımcılara teşekkür ederek ‘’Bu süreçleri çok yakından takip ederek bizlerin omuz başında oldunuz ve hakikaten çok büyük bir aile olduğumuzu bizlere hissettirdiğiniz için örgütümüzün önünde size teşekkürü borç bilirim Sayın Genel Başkanım. Bu memlekette daimî bayram havasını sizlerin öncülüğünde getireceğimizin sözünü vererek iyi günler diliyorum.’’ şeklinde konuştu ve CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen geniş katılımlı online bayram buluşması sonra erdi.