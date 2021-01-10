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Kılıçdaroğlu: Türkiye'de gazetecilik en tehlikeli mesleklerden birisi haline geldi

"Başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz"

10 Ocak 2021 14:59

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde "Gazetecilik, Türkiye'nin en tehlikeli mesleklerinden biri haline geldi" dedi. 

Halk Tv'de Mehmet. Y. Yılmaz, Kadri Gürsel ve Özlem Çelik'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazeteciliğe değindi. Gazeteciliği 'Türkiye'nin en tehlikeli mesleklerinden biri haline geldi' diyerek yorumlayan Kılıçdaroğlu, "Doğru haber yazıyorsunuz, başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Gözaltına alınabilirsiniz, terörist ilan edilebilirsiniz..." diye konuştu. 

 

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