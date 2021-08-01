CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarihin bize yüklediği büyük bir sorumluluk var, önümüzdeki seçimlerde Türkiye’de demokrasiyi yeniden inşa etmek!" düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak, ilk kez sandığa gidecek. Ben gençlere ‘Oyunuzu A partisine, B partisine verin’ diye söylemiyorum. İradelerine hep saygı duydum. Sadece şunu düşünmelerini istedim. Sandığa giderken ellerini vicdanlarının üzerine koysunlar ve oylarını öyle kullansınlar. Otoriter yönetim mi demokrasi mi? Demokrasiden yana olanlar hep kazanmıştır. Umarım bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" dedi.