T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kılıçdaroğlu şehit annelerini aradı: Tüm gençler sizin evladınızdır

10 Mayıs 2020 11:58

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta’nın annesi Berrin Hayta ve 1993 yılında şehit düşen Namık Ayhan Akbaba’nın annesi, Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba’yı telefonla aradı. Şehit annelerine “tüm gençler sizin evladınızdır” diye seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hayta ve Akbaba’nın Anneler Gününü kutladı.

Kılıçdaroğlu, tek tek aradığı annelerle sohbet etti. Kılıçdaroğlu anne Berrin Hayta'ya, "O şehit Türkiye'nindir, Türkiye'nin onurudur. Sizin acınız derindir ama şehit olması bütün Türkiye'nin onu kucaklaması farklı bir şey. Allah sabır versin dedik, her zaman. Anneler gününüzü de kutlamak isterim. Bütün gençler sizin evladınızdır. Ben de ellerinizden öpüyorum" dedi. 

 Hayta, Kılıçdaroğlu'nun sözleri karşısında göz yaşlarını tutamadı. 

Kılıçdaroğlu hemen ardından anne Pakize Akbaba'yı arayarak anneler gününü kutladı. Samimi anların yaşandığı sohbette Kılıçdaroğlu, "Anneler gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Bütün komşulara, annelere selamlarımı söyle" diye konuştu. 

Pakize anne ise, Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederken "Allah sizi kuru iftiralardan saklasın. Her şey güzel olacak" dedi. 

ETİKETLER

habervideokılıçdaroğlukemal kılıçdaroğluanneşehittelefonanneler günüannelerchpchp genel başkanıgenel başkan

Diğer Videolar

Uzmanından selde yürüme, kurtulma teknikleri

Trabzonsporlu yöneticilerin Alanyaspor Başkanı ve yöneticilerine küfür ve tehdit ettiği görüntüler yayınlandı

Selde metrelerce sürüklenen vatandaş o anları anlattı: Gözümü hastanede açtım

Londra'da izinsiz sokak partisine müdahale: 15 polis yaralı

Almanya’ya ikinci Korona dalgası mı geliyor?

Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği': "Onun yaptığı daha güzel bir dünya yaratmaya çalışmak, bunu da yapmaya devam edecek"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 6-7 yıl önceki tweetler için dava...

Survivor'da Sercan, Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Diyanet İşleri, Nakşibendi Şeyhi'nin kurucusu olduğu koleji satın aldı!...

Danıştay'dan 'belediyelerin yardım kampanyası' kararı...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde uygulanacak, bakkal ve...

Sağlık Bakanı Koca: Vakaların yaş ortalaması 32'ye düştü; vefat edenlerin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 6-7 yıl önceki tweetler için dava...

Survivor'da Sercan, Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24