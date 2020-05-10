Kılıçdaroğlu şehit annelerini aradı: Tüm gençler sizin evladınızdır

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta’nın annesi Berrin Hayta ve 1993 yılında şehit düşen Namık Ayhan Akbaba’nın annesi, Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba’yı telefonla aradı. Şehit annelerine “tüm gençler sizin evladınızdır” diye seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hayta ve Akbaba’nın Anneler Gününü kutladı.

Kılıçdaroğlu, tek tek aradığı annelerle sohbet etti. Kılıçdaroğlu anne Berrin Hayta'ya, "O şehit Türkiye'nindir, Türkiye'nin onurudur. Sizin acınız derindir ama şehit olması bütün Türkiye'nin onu kucaklaması farklı bir şey. Allah sabır versin dedik, her zaman. Anneler gününüzü de kutlamak isterim. Bütün gençler sizin evladınızdır. Ben de ellerinizden öpüyorum" dedi.

Hayta, Kılıçdaroğlu'nun sözleri karşısında göz yaşlarını tutamadı.

Kılıçdaroğlu hemen ardından anne Pakize Akbaba'yı arayarak anneler gününü kutladı. Samimi anların yaşandığı sohbette Kılıçdaroğlu, "Anneler gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Bütün komşulara, annelere selamlarımı söyle" diye konuştu.

Pakize anne ise, Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederken "Allah sizi kuru iftiralardan saklasın. Her şey güzel olacak" dedi.