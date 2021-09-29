Kılıçdaroğlu: Şehit aileleri için toplanan paraların üstüne çöktüler, içimde ukdedir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara’da emekli Emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. CHP, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun emeli emniyet mensuplarına yaptığı konuşmadan bir kesiti paylaştı.

Videoda Kılıçdaroğlu, 2016 yılında Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısına değinerek, şehit aileleri için toplanan paraların verilmediğine dikkat çekti. Paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şehit aileleri için toplanan paraların üstüne çöktüler"

"Şu fotoğraf, bu afiş (elindeki şehit polislerin fotoğraflarını göstererek) Emniyet Genel Müdürlüğü’nün. Beşiktaş’taki terör saldırısında hayatını kaybeden polis şehitlerimizin fotoğrafları.

Yardım toplandı, toplanan yardımların bu ailelere verilmesi için. Bu paranın üzerine çöktüler, içimde uktedir. ‘Efendim biz o ailelere, şehit ailelerine iyi para veriyoruz’ dediler. Meclis kürsüsünden, 152 lira mıydı, 163 lira mıydı, bağlanan aylığı söyledim.

İtiraz ettiler, ‘Böyle bir şey yoktur’ diye. İtiraz edene Sosyal Güvenlik Kurumu’nun banka dekontunu gönderdim. Hadi bana inanmıyorsun bari buna bak. Veya bu dekonta da güvenmiyorsan gidersin kardeşim Sosyal Güvenlik Kurumu’na sorarsın ‘Bu para nereye, ne kadar gitti’ diye.

Yaşadığınız sıkıntıların farkındayım. Benim de yakınlarım var, polis olarak görev yapanlar, akrabalarım var polis olarak görev yapıp emekli olanlar… Zor şartlarda görev yaptığınızı, mücadele verdiğinizi biliyorum.

Siyaset kurumu size müdahale etmediği zaman emin olun bir gram kokain bu ülkeye girmez. Siyaset kurumu müdahil olmadığı zaman, emin olun bu ülkenin huzurunu siz sağlarsınız. Bütün batakhanelerini kurutursunuz.

Bütün kaçakçıları yakalarsınız, ben bunu gayet iyi biliyorum. Ama siyaset kurumu müdahale ettiği için ve bu müdahale giderek büyüdüğü için Türkiye daha ciddi ve daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyor."