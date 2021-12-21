CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Saray yine öyle bir adım attı ki; garibanlar parası olanları fonlayacak, hem de dolar üzerinden. Sonra şahıs Nass diye bize hikaye anlatsın. Faizin dik âlâsını getirdi” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Saray yine öyle bir adım attı ki; garibanlar parası olanları fonlayacak, hem de dolar üzerinden. Sonra şahıs Nass diye bize hikaye anlatsın. Faizin dik âlâsını getirdi” notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Bu ülkeye yapılan kötülükler yetmedi. Asla yapılmaması gereken bir işi bunlar bir daha yaptılar. İkinci kez beytülmale el uzattılar. Birinci kez neydi; 128 milyar dolardı. Açıkça ifade edeyim; Beytülmalle kumar oynuyorlar. Devletin hazinesi ile kumar oynanmaz. O Hazine’de 84 milyonun alın teri vardır. Hazine’de olmayan bir parayla garanti verdiler. Dün yaptıkları buydu.

‘Din bunu emrediyor’ diye diye gizli faizin dik alasını uyguladılar. Garibanı, döviz sahibini fonladığı saçma sapan karanlık bir dünyaya götürdüler Türkiye’yi. Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler. Hem de dolar garantili olarak. Nas bunun neresinde sormamız lazım. Bir organize kötülük ile karşı karşıyayız. Ama sözümdür, namus sözümdür, boyun borucumdur; bu organize kötülüğü yok edinceye kadar mücadele edeceğim.”