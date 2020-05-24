Kılıçdaroğlu sağlıkçılar ile görüştü: Ek ödemeler konusunda ciddi haksızlıklar yapıldı; giderilmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vidokonferans yöntemiyle bir araya geldiği sağlık çalışanlarını, yeni tip Koronavirüs'le mücadele çalışmaları nedeniyle kutladı ve ”Sizler mücadele ettiniz, biz gururla izledik. Ortada bir başarı var ve tümüyle temel aktörleri olarak sizlersiniz. Günün 24 saati çalıştınız ve şikayet etmediniz” dedi.

“3 alanda devlet açık personel bulundurmaz ve birisi de sağlıktır" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu 3 alan doğrudan insanla ilgilidir ve devlet ben eleman tasarrufu yapıyorum diyemez” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı sağlıkçılara ek ödeme konusuna değinen Kılıçdaroğlu, "Bu uygulamanın biz tüm sağlıkçıları kapsamasını istiyorduk ancak ciddi haksızlıklar olduğunu biliyoruz. Giderilmesi lazım" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Kovid-19 salgın hastalığı sürecinde fedakarca çalışan sağlık sektörü paydaşları ile video konferans toplantısında buluştu.

Türk Tabipleri Birliği , Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Dev Sağlık-İş Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Psikologlar Derneği, Ankara Veteriner Hekimleri Odası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Aile Hekimleri Federasyonu’nun başkan ve yöneticileriyle görüşen Kılıçdaroğlu, sağlık emekçilerinin sorunlarını, taleplerini dinledi.

Kemal Kılıçdaroğlu görüşmede, pandemi sürecindeki çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ettiği sağlık sektörü paydaşlarının, Ramazan Bayramını da kutladı.



Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’nın pandemi bitmiş gibi yeni açılımları ortaya koymaya başladığını kaydederek, futbol maçlarının başlatılması ve AVM’ler konusunda eleştirileri olduğunu açıkladı.

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç, ekonomik talepleri konusunda yaptıkları başvurulara yanıt alamadıklarını söyledi. Ataç, “Aslında bu da önlem değil. Kişilere kredi veriyorsunuz ama bunlar ödenmeyecek mi? Almanya, Avusturya gibi ülkeler hekimlere maaş veriyor dediğimizde, bakanlıktan ‘Bunlar zengin ülkeler’ gibi bir cevap geldi.” diye konuştu.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, sağlık ve ekonomi arasında kalındığında ekonomik kaygıların ön plana çıktığını ve erken normalleşmeye geçildiğini kaydetti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Gönül Erdem de salgının başında bu yana alınmasını istedikleri önlemlerin alınmadığını vurgulayarak, “Esas olan salgını önlemekti ancak bakanlık ve hükümetin temel politikaları böyle olmadı. Kısmi tedbirlerle müdahale etmeye çalıştı” dedi.

Sağlıkçılar hastanelerde yönetim ve organizasyon eksikliği de olduğunu dile getirirken, performans ödemelerinde de eksiklikler yaşandığını ifade ettiler.

ŞÜKRAN BORÇLUYUZ

Kılıçdaroğlu sağlıkçıların sorunlarını dinledikten sonra şu değerlendirmeleri yaptı:

“Hepimiz size şükran borçluyuz. Bu ülke sizi balkonlardan alkışlamışsa en büyük nedeni sizin gösterdiğiniz özveridir.”

“3 alanda devlet açık personel bulundurmaz ve birisi de sağlıktır. Bu 3 alan doğrudan insanla ilgilidir ve devlet ben tasarruf yapıyorum diyemez.”

“Bu süreçte sağlık çalışanlarına ek ücret ödenmesi gibi bir uygulama geldi. Burada da ciddi haksızlıkların yapıldığını biliyoruz. Özellikle görüntüleme merkezlerinin taşeron işçiler aracılığıyla çalıştırılması hepimizin ayıbı.”

“Sizler mücadele ettiniz, biz gururla izledik. Ortada bir başarı var ve tümüyle temel aktörleri olarak sizlersiniz. Günün 24 saati çalıştınız ve şikayet etmediniz.”