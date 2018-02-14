Kılıçdaroğlu: Referandumda yüzde 51.2 'hayır' çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği referandumunda ( 16 Nisan 2017) yüzde 52.1 "hayır" oyunun çıktığını söyledi. Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Kılıçdaroğlu, "Referandumda 51.2 Hayır çıktı. YSK'ya çöreklenmiş bir yapı dedi ki evet çıktı. Devletin parası, uçağı her şeyi kullanıldı. Ona rağmen başarılı olamadılar. Önlemini alacağız. Bugünden bütün altyapıyı oluşturuyoruz. Sandığa gideceğiz. 2019'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz" dedi.