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Kılıçdaroğlu, öldürülen gazeteci Kutlu Adalı’nın mezarını ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs ziyaretinde 1996 yılında öldürülen gazeteci Kutlu Adalı’nın mezarını ziyaret etti

10 Haziran 2021 19:51

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs ziyaretinde 1996 yılında öldürülen gazeteci Kutlu Adalı’nın mezarını ziyaret etti.

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