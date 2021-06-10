Kılıçdaroğlu, öldürülen gazeteci Kutlu Adalı’nın mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs’a giderek birtakım temaslarda bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner ile görüştü.
Ardından Kılıçdaroğlu, 6 Temmuz 1996 tarihinde Lefkoşa’da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla öldürülen gazeteci Kutlu Adalı’nın mezarını ziyaret etti.
Kıbrıs ziyaretinde Kılıçdaroğlu ile birlikte bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Adalı’nın mezar ziyaretine ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.
Çeviköz, “KKTC’ni ziyaretteyiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu faili meçhul cinayetle katledilen Kutlu Adalı’nın mezarını eşi İlkay Adalı ve çocukları ile birlikte ziyaret etti” ifadelerini kullandı.
Adalı cinayeti, suç örgütü lideri Sedat Peker’in itiraflarının ardından yıllar sonra yeniden gündeme gelmişti.