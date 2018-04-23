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Kılıçdaroğlu OHAL'i eleştirdi, Meclis'te tartışma başladı

23 Nisan 2018 17:58

Kılıçdaroğlu "20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyorum" dedi, AKP ve MHP sıralarından "Yuh" sesleri yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel gündemle toplandı. Dün (22 Nisan 2018) CHP'li 15 milletvekilini saflarına katan İyi Parti, Meclis'e ilk kez grup olarak katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası ilan edilen ve yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasına yönelttiği eleştiriler, Genel Kurul'da tartışmalara neden oldu.

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