T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kılıçdaroğlu o manşeti gösterdi: Bu gerçek gündem, acaba Saray'ın da gündemi mi?

"Benimle uğraşacağına çöpten yiyecek toplayan kadınların sorunu nasıl çözülür diye uğraşsana"

12 Ocak 2021 12:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinin atık soğanları toplayan kadınları gösteren manşetiyle iktidara seslendi. "Bu gerçek gündem, acaba Saray'ın da gündemi mi?" diye soran Kılıçdaroğlu, manşetteki fotoğrafın Türkiye'nin halini gösterdiğini ifade etti.

Sözcü'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısı öncesi bir basın toplantısı düzenledi. İktidara seslenen Kılıçdaroğlu, “Yapay gündemler ayrı, gerçek gündemler ayrı” diyerek, Sözcü gazetesinin “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana!” başlıklı bugünkü manşetini göstererek şunları söyledi;

"Bu tablo doğru mu? Doğru. Türkiye’de mi? Türkiye’de. Tarih doğru mu? Doğru. Fotoğraf doğru mu? Doğru. 21. yüzyılın Türkiye’sinde çekildi. 'Atık soğanlardan, çürüklerden acaba bir iki tane bulabilir miyim?' diye, kadınlar evlerine mutfak malzemesi çıkarmaya çalışıyorlar. Bu gerçek gündem iktidarın gündemi midir? Saray’ın gündemi bununla ilgili midir?"

"Benimle uğraşacağına çöpten yiyecek toplayan kadınların sorunu nasıl çözülür diye uğraşsana"

"Sen CHP’nin İstanbul İl Başkanı’yla uğraşacağına işsizlik sorunu nasıl çözülür diye kafa yorsana. Sen benimle uğraşacağına çöpten yiyecek toplayan kadınların sorunu nasıl çözülür diye uğraşsana. Bakıyor bütün çocuklarının hepsinin işi gücü iyi. Memleketin sorununu Millet İttifakı olarak biz çözeceğiz. Kul hakkı yemeyeceğiz, kul hakkı yedirmeyeceğiz."

ETİKETLER

kılıçdaroğlusözcümanşettürkiyegündemdolarlira

Diğer Videolar

Eren Erdem: AKP Genel Başkanı olsa seferber olursunuz; bu küfürlerin hesabını sorun, yoksa çekilin gidin

Sahte HES koduyla gezerken yakalandı: Gazetecilere haber çıksın diye çıktım

Demet Akalın “Bebek plasentası yedi, gençleşti" iddialarını yalanladı: Türkçe konuşun; ben seneler sonra kelle paçayı zor yemişim

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Mart 2021

Ankara'da balonlu eylem: 'Göğe bak, esnaf uzaya çıkıyor'

Kadınlar İstiklal Caddesi'nde toplandı: 'Yaşasın feminist mücadelemiz'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay'dan Deniz Gezmiş anısına: 'Rodrigo'nun Gitar...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan 'İstanbul için normalleşme' açıklaması!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Murat Murathanoğlu'ndan Ergin Ataman yorumu: Centilmenlik olarak değerlendirmem...

İkinci el araç alım satımına vergi yolda...

Kabine normalleşme adımları için yarın toplanıyor; "düşük" ve "orta" risk...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı, boşuna uğraşıyorsunuz...

Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi Emrah Altındiş: Çocuk felci aşısı patentini...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay'dan Deniz Gezmiş anısına: 'Rodrigo'nun Gitar...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan 'İstanbul için normalleşme' açıklaması!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24