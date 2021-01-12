Kılıçdaroğlu o manşeti gösterdi: Bu gerçek gündem, acaba Saray'ın da gündemi mi?

Sözcü'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısı öncesi bir basın toplantısı düzenledi. İktidara seslenen Kılıçdaroğlu, “Yapay gündemler ayrı, gerçek gündemler ayrı” diyerek, Sözcü gazetesinin “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana!” başlıklı bugünkü manşetini göstererek şunları söyledi;

"Bu tablo doğru mu? Doğru. Türkiye’de mi? Türkiye’de. Tarih doğru mu? Doğru. Fotoğraf doğru mu? Doğru. 21. yüzyılın Türkiye’sinde çekildi. 'Atık soğanlardan, çürüklerden acaba bir iki tane bulabilir miyim?' diye, kadınlar evlerine mutfak malzemesi çıkarmaya çalışıyorlar. Bu gerçek gündem iktidarın gündemi midir? Saray’ın gündemi bununla ilgili midir?"

"Benimle uğraşacağına çöpten yiyecek toplayan kadınların sorunu nasıl çözülür diye uğraşsana"

"Sen CHP’nin İstanbul İl Başkanı’yla uğraşacağına işsizlik sorunu nasıl çözülür diye kafa yorsana. Sen benimle uğraşacağına çöpten yiyecek toplayan kadınların sorunu nasıl çözülür diye uğraşsana. Bakıyor bütün çocuklarının hepsinin işi gücü iyi. Memleketin sorununu Millet İttifakı olarak biz çözeceğiz. Kul hakkı yemeyeceğiz, kul hakkı yedirmeyeceğiz."