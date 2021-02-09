Kılıçdaroğlu: O kızın ayakkabı numarası devleti yönetenlerin IQ'sundan yüksek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir Twitter kullanıcısının Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi için, "Şu insan artığına bak ya ayağında ayakkabı yok kalkmış rektör istifa diyor" yorumuna tepki gösterdi.

Bir başka Twitter kullanıcısının "O kızın ayakkabı numarası bile senin IQ'ndan fazla" eleştirisini alıntılayan Kılıçdaroğlu, Boğaziçi protestolarıyla ilgili hükümetin tutumunun eleştirerek "Eksik söylemiş aslında. O kızın ayakkabı numarası bugün ayakkabı numarası bugün devleti yönetenlerin IQ'sundan daha yüksek" dedi.