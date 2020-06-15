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Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla işe başlayan TIR şoförü Malik Yılmaz: Bir babanın hayata tutunmasını sağladınız

15 Haziran 2020 15:52

Pandemi sürecinde yayınladığı videoda evde kal çağrılarını eleştiren, gözaltına alınan ve işsiz kaldığını belirterek yardım talep eden TIR şoförü Malik Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındığını ve sigortasının başladığını açıkladı. Yılmaz, gördüğü destekten dolayı da teşekkür etti

Uzun süre işsiz kalan Yılmaz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun devreye girmesiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladı. Destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz “Bir babanın hayata tutunmasını sağladınız” dedi.

“Bir babanın boynunu büktürmediniz"

Yılmaz bugün Hatay Büyükşehir Belediyesi’de işe başladığını şu sözlerle duyurdu;

"İşe girdim, sigortam başlatıldı. Ben ne yaşadıysam sesimi çığlığa dönüştüren sizler sayesinde yaşadım. Kelimeler ile sizlere olan minnettarlığımı anlatamam. Bir babayı ailesine karşı boyun büktürmediniz, bir babayı hayata tutturdunuz. Bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Siz ve sizin gibilerden, emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

Kılıçdaroğlu talimat vermişti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yılmaz’ın Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınması için Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ı arayıp talimat vermişti.

Ne olmuştu?

TIR şoförü Malik Baran Yılmaz, salgın sürecinde internette paylaştığı bir videoda, “Emekli, memur ve zengin değilim. İşçiyim, TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Ha senin lafınla açlıktan ölmüşüm, ha virüsten ölmüşüm. Ama beni bu virüs öldürmez, beni bu düzeniniz öldürür” sözleriyle gündeme gelmişti.

Yılmaz videonun ardından gözaltına alınmış, işinden kovulmuş ve tekrar iş bulamamıştı. 

Sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan Yılmaz, "Merhaba ben Malik Yılmaz. Beni TIR şoförü olarak tanıdınız ama artık öyle değil. İnternete attığım videodan sonra işten çıkarıldım. O günden beri işsizim. İskenderun'da başvurmadığım yer kalmadı. Virüsten dolayı ya da çekindikleri bir şey mi var bilmiyorum ama o günden beri iş bulamadım. Bana yardımcı olabilecek birileri varsa çok sevinirim. Ne iş yapacağımın hiçbir önemi yok, elimden her iş geliyor. Ailemi kimseye muhtaç etmeyip geçindirdikten sonra her işi yapmaya hazırım" diye konuşmuştu. 

TIKLAYINIZ - "Virüs değil, sizin düzeniniz öldürür" demişti; TIR şoförü Yılmaz: O günden beri iş bulamadım

 

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