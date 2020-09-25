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Kılıçdaroğlu, Neşet Ertaş'ı video mesaj ile andı

"Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil', seni unutmayacağız"

25 Eylül 2020 16:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Eylül 2012'de vefat eden sanatçı Neşet Ertaş'ı andı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Ertaş'ın "Şu Garip Halimden" türküsü eşliğinde hazırlanan videoyu paylaştı.

Videoda Kılıçdaroğlu, "Kadınlar insandır, biz de insanoğlu' diyen, bağlamanın teline her dokunuşunda yüreğimizi titreten büyük halk ozanı Neşet Ertaş bundan tam 8 yıl önce yorulup aramızdan ayrıldı. 'Bozkırın Tezenesi'ni saygıyla anıyorum. Gönlümüz hep seni arıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Ertaş için "Seni unutmayacağız" ifadesini kullandı. 

 

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