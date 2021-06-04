Kılıçdaroğlu: Ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça bir düzeni kuracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üretim sihirli sözcüktür. Biz üretmeyen bu düzene son vereceğiz. Rahmetli Ecevit'in dediği gibi; Ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça bir düzeni kuracağız.” açıklamasını yaptı.

Selçuk Belediyesi'nde yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin içinde bulduğu şartları ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Her birimiz tek tek, 'Ne olacak bu memleketin hali' diye düşünüyoruz. Sizden bir isteğim var, sakın umutsuzluğa kapılmayın. Eğer bu ülke babalarımız tarafından kurtarılmışsa, babalarımız ve dedelerimiz en zor koşullarda, Millî Kurtuluş Savaşı’nı verip, Türkiye’nin bağımsızlığı sağlamışsa, Osmanlı’nın kaçırdığı sanayi devrimini yakalamışsa, 1940’lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden beş ülkeden birisi haline getirmişse bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yok. Beraber, birlikte, omuz omuza, kadın, erkek, yaşlı, genç, birlikte çalışacağız. Avrupa’nın bütün ülkeleri ’83 milyonu kim doyuracak’ diye bekliyor. ‘Samanı, nohutu, mercimeği, eti kim verecek’ diye bekliyor. Ve biz dünyanın parasını ödüyoruz Batı’nın egemen güçlerine Ya mercimek, fasulye üretemiyor muyuz bu ülkede Allah aşkına? Tarımı desteklediğimiz andan itibaren bırakın Türkiye’yi bizim çiftçilerimiz Orta Doğu’yu besler. Üretim sihirli sözcüktür. Biz üretmeyen bu düzene son vereceğiz. Rahmetli Ecevit'in dediği gibi; Ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça bir düzeni kuracağız.” ifadesini kullandı.