Kılıçdaroğlu'ndan 'sığınmacılar' açıklaması: Göndereceğiz, nokta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin bugünkü grup toplantısından bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Bunlar gibi rüzgara göre dönmeyeceğiz, bakanları gibi fotoromana dönüşmeyeceğiz. Irkçılık da yapmayacağız, bu necip millete o kara lekeyi sürmeyeceğiz. Ne içi boş ensarlık algıları, ne ucuz ırkçılık siyaseti. Allah bu milleti ikisinden de sakınsın, korusun. Göndereceğiz. Nokta" notuyla paylaştığı kesitte şu ifadelere yer verdi;

"Şimdi aşağıdan gelen tepkisi gördü 'Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz' diyor. 3 günde, nasıl bir omurga ya, 180 derece nasıl dönüyorsun? Tabii böyle 180 derece çark edince küçük ortağı da 180 derece çark etti. O da açıklama yapmış. 'İstikbalimizi düşünmek zorundayız' Günaydın! Sayın Bahçeli bunların tamamı bayramda bayramlaşmaya gidecekler, daha sonra da gelecekler, bunları getirecek olanların adı da Süleyman Soylu. Senin desteklediğin kişidir. Bizim sınırlarımızı yol geçen hanına çeviren de odur. O kişinin öyle mültecilerle bir ilgisi yok onun bütün vakti uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmek zaman bulamıyor adam, ne yapsın!"