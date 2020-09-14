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Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

"Durumunun her geçen gün iyiye gittiği yönde bilgi verdiler"

14 Eylül 2020 15:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 tedavisi yoğun bakımda devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son durumuna ilişkin, "Durumunun her geçen gün iyiye gittiği yönde bilgi verdiler. Son derece mutluyuz" dedi. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda olan  Böcek’in tedavisi devam ediyor. 

Bugün öğlen saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Böcek'in tedavisinin sürdüğü özel hastaneye geldi. Belediye başkanı ve parti yönetimi tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, ardından hastaneye girerek doktorlardan Muhittin Böcek’in sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Hastane çıkışında Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ile kameralar karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, "Aslında düzenli bilgi alıyorduk. Dolayısıyla ben aileden de, hekim arkadaşlardan da bilgi alıyorduk. Bizi Muhittin Başkanımızın sağlığının iyiye gittiği ifade edildi. Ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Hastanenin başta doktor ve hemşireler olmak üzere bütün çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Onlar ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Dolayısıyla biz de onları büyük ölçüde telefonla rahatsız edip, son durumu öğrenmek istiyoruz. Dolayısıyla durumunun her geçen gün iyiye gittiği yönde bilgi verdiler. Son derece mutluyuz" dedi.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin geciktiği yönünde bir soruya ise “Onları tartışmayın. Biz her gün, her dakika bilgi alıyoruz” cevabını verdi.

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