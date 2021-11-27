T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan miting sorusuna yanıt: Erdoğan da çok iyi öğrensin, geliyor gelmekte olan

“Mitingimizden niye rahatsız oluyor, anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var"

27 Kasım 2021 13:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Aralık’ta Mersin’de yapılacak miting ile ilgili olarak, “Mitingimizden niye rahatsız oluyor, anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var. Sayın Vali, Cumhuriyet Meydanı’nı yasaklıyor, başka bir yer göstermiş, mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı’na katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, 4 Aralık’taki Mersin mitingi için Mersin Valiliği’nin Cumhuriyet Meydanı talebini reddetmesi ile ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

“Mitingimizden niye rahatsız oluyor, anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var. Sayın Vali, Cumhuriyet Meydanı’nı yasaklıyor, başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüze engeller koyabilirler, engeller çıkarabilirler. Ama bilmeleri gerekiyor. Biz bütün engelleri aşmasını bilen bir partinin mensubuyuz. Bu gelenekten geliyoruz. Hiç kimse meraklanmasın. Erdoğan da çok iyi öğrensin. Geliyor gelmekte olan.”

Kemal Kılıçdaroğlumersin mitingierdoğanvalitepki

Diğer Videolar

İşçilere vinçle çay servisi

Ankara'da kamyoncular mazota gelen zamları protesto için kontak kapattı

CHP’li Ağbaba: Dünyada ne kadar dolandırıcı varsa pasaport veriyorlar, itibarımızı da sıfırladılar

Meksika’da tren hemzemin geçitteki araçlara çarptı; kazada devrilen kamyoneti halk yağmaladı

Erdoğan’ın “Avrupa’da raflar boş gıda kuyrukları var” sözlerine AKP'li doktordan videolu yanıt

Ankara'da eylem yapan hayvanseverler Erdoğan'a seslendi: Müslümansak eğer; onlar sessiz kullar, haklarını savunması gerekir

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24