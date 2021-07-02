Kılıçdaroğlu'ndan Madımak Katliamı paylaşımı: Bu ateş 28 yıldır sönmüyor, enkazı kimse kaldırmıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Temmuz 1993’te gerçekleştirilen ve aralarında aydınlarla sanatçıların da bulunduğu 35 kişinin yaşamını yitirdiği Madımak Katliamı'nın yıldönümü dolayısıyla videolu bir mesaj yayınladı.

Videolu mesajını sosyal medya hesabından "Bu ateş 28 yıldır sönmüyor, enkazı kimse kaldırmıyor…" ifadeleriyle paylaşan Kılıçdaroğlu, "Madımak'ın ateşi 28 yıldır sönmüyor. 35 kişi katledildi. Aydınlarımızı, sanatçılarımızı, otel görevlilerimizi kaybettik. Yıllar geçiyor ama bu enkazı hala kimse ortadan kaldırmıyor" dedi.

"Aslında bu katliamın tedavisi ihmal edilmiş iltihapların sonucuydu ve maalesef bu iltihaplar bugün bile hala temizlenmiş değil" diyen Kılıçdaroğu, mesajının devamında katliamla yüzleşilmesi gerektiğini ifade ederek "Gelecek nesillere daha güzel, demokrat, farklılıkları seven bir Türkiye bırakmamız bizim sorumluluğumuz" dedi.