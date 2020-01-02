Kılıçdaroğlu'ndan 'Libya' paylaşımı: Yüzyıl sonra annelerimize yeni 'Yemen türküleri' yaktırmayın!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Libya'ya gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmeleri devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmî Twitter hesabı üzerinden 'tezkere' ile bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun 'Mehmetçiğimizi, Libya Çöllerinden uzak tutun!' notunu düştüğü paylaşımda "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Nutuk'ta, 'Yemen çöllerinde kavrulup yok olan Anadolu evlatlarının sayısını biliyor musunuz?' diye sorar. 'Yemen Türküsü' her söylendiğinde göz yaşlarını tutamayan da o'dur.

Yemen Anadolu insanı için 'Gidenin dönemediği' kanlı bir coğrafya, 'Gözlerim ağrıyor, yüreğim sızlar, Yemen'e gidene ağlıyor kızlar' türküsü yakılan yüz binlerce şehit verdiğimiz acı bir diyardır.

Yemen türkülerinin neredeyse tümünde, Yemen'e gönderilen vatan evlatlarının yaşadığı kötü tecrübeler vardır. Evlatların hasretini çeken annelerin, babaların, sevdalıların hüznü, endişesi ve hasreti vardır.

Yaklaşık 100 yıl önce anneler 'Yemen bizim neyimize? diye sormuş. 'Gitme Yemen'e türküsü yakmıştır. Yüzyıl sonra annelerimize yeni Yemen türküleri yaktırmayın! Mehmetçiğimizi Libya çöllerinden uzak tutun! deniliyor.