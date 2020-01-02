T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan 'Libya' paylaşımı: Yüzyıl sonra annelerimize yeni 'Yemen türküleri' yaktırmayın!

02 Ocak 2020 16:32

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Libya'ya gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmeleri devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmî Twitter hesabı üzerinden 'tezkere' ile bir video paylaştı. 

Kılıçdaroğlu'nun 'Mehmetçiğimizi, Libya Çöllerinden uzak tutun!' notunu düştüğü paylaşımda "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Nutuk'ta, 'Yemen çöllerinde kavrulup yok olan Anadolu evlatlarının sayısını biliyor musunuz?' diye sorar. 'Yemen Türküsü' her söylendiğinde göz yaşlarını tutamayan da o'dur.

Yemen Anadolu insanı için 'Gidenin dönemediği' kanlı bir coğrafya, 'Gözlerim ağrıyor, yüreğim sızlar, Yemen'e gidene ağlıyor kızlar' türküsü yakılan yüz binlerce şehit verdiğimiz acı bir diyardır. 

Yemen türkülerinin neredeyse tümünde, Yemen'e gönderilen vatan evlatlarının yaşadığı kötü tecrübeler vardır. Evlatların hasretini çeken annelerin, babaların, sevdalıların hüznü, endişesi ve hasreti vardır. 

Yaklaşık 100 yıl önce anneler 'Yemen bizim neyimize? diye sormuş. 'Gitme Yemen'e türküsü yakmıştır. Yüzyıl sonra annelerimize yeni Yemen türküleri yaktırmayın! Mehmetçiğimizi Libya çöllerinden uzak tutun! deniliyor. 

ETİKETLER

habervideolibyatezkeremutabakathükümetpartilerpartimeclistbmmkılıçdaroğluyementwitterpaylaşımgündematatürkgazimustafa kemaltbmmgörüşmecumhurbaşkanıerdoğanreceptayyiperdoğanrtetskaskergenel başkanakpchphdpipiyi partimhpakşenercoğrafyaanadolugenel kurul

Diğer Videolar

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Muhalefet de devletleştirilmeye çalışılıyor

Yaşamına son veren arkadaşları için bir araya gelen İstanbul Üniversitesi öğrencilerine müdahale

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zamlarına karşı protesto: Kayyım elini cebimizden çek!

Çatıdaki karı temizlerken karla birlikte yere düştü

Sosyal medyanın gündemindeki Atakan konuştu: Fazla anlatabilecek hayat hikâyem yok

A Spor'da konuk yayını terk edince sunucunun tepkisi: Burası ferahladı, bir de giderken kameranın önünden geçiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Göbeklitepe kar altında kaldı, arkeolog Schmidt isyan etti: Bu kadar...

Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9...

Kütüphanede porno film çektiler!...

Müzisyen Ercüment Gül’ün cinsel tacizi ve reddedilince yaptığı hakaretler, telefon...

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24