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Kılıçdaroğlu'ndan, "Köylere gelmiyorsunuz" diyen muhtara: Kabahat bizde, vatandaş tabii oy vermez

"Bu adamları memnun etmediğiniz sürece iktidar olamazsınız"

09 Nisan 2021 09:45

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'taki ziyaretleri kapsamında muhtarlarla da bir araya geldi. Köylerdeki sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu'na, bir muhtardan "Köylere gelmiyorsunuz" eleştirisi yöneltildi. Kılıçdaroğlu ise muhtarın eleştirisine "Kabahat bizde. Ankara'da oturur, bir sürü tumturaklı laf edersin. Sonra "Vatandaş bize niye oy vermedi" dersin. Tabii vermez" diyerek yanıt verdi.

Sinop ziyaretinde köy ve mahallelerdeki sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu'na bir muhtardan "Köylere gelmiyorsunuz. İktidar, köylülün yanına indiği için iktidar oluyor. Siz köylünün yanına inemiyorsunuz. Köye davet ediyorum gelmiyorlar. Benim köyüme gelmediler. Bunu sitem olarak algılayın. Bu adamları memnun etmediğiniz sürece iktidar olamazsınız" şeklinde eleştiri yöneltildi. 

Muhtaları dinledikten sonra konuşma yapan Kılıçdaroğlu, söz konusu şikayetle ilgili, "İktidar en çok oyu köylülerden aldı. Ne kadar yoksul yarattıysa o kadar oy aldı. Kabahat bizde, sizde değil. Samimiyetle söylüyorum. Niye kabahat bizde? Kardeşim Ankara'da oturursun, bir sürü laf edersin, gitmezsin vatandaşa dokunmazsın. Derdini dinlemezsin, çayını kahvesini dinlemezsin. Oturursun bir sürü tumturaklı laf edersin, ondan sonra "Efendim vatandaş niye biz oy vermedi?" dersin. Tabii ki vermez. Git konuş, derdini anlat. Sadece sorunu değil nasıl çözüleceğini de anlat" dedi. 

 

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