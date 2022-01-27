Kılıçdaroğlu’ndan kendisine davette bulunan imam hatipli Beray Naz’a ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, e-posta daveti üzerine Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz'ın evine misafir oldu. Beraz Naz, Kılıçdaroğlu'na kendi eliyle çay servis etti. Kılıçdaroğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Beray Naz’ın evine giden CHP lideri Kemal Kılıçdraoğlu’nu Naz’ın ailesi kapıda karşıladı.

Kılıçdraoğlu, yanına oturan Beray Naz’a derslerin nasıl olduğunu sordu. Naz, derslerinin iyi olduğunu söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, “En zorlandığın dersler hangisi?” sorusunu yöneltti. Beray Naz’ın matematik cevabı üzerine Kılıçdaroğlu, “İnşaallah matematiği düzelteceksin” dedi.

Beray Naz’ın annesi ise ziyaretten duyduğu heyecanı anlatarak, “Şu an gerçekten rüyada gibiyim” dedi. Kılıçdaroğlu da “Habersiz mi gelseydik acaba?” diyerek espri yaptı.

Aile ile sohbet eden Kılıçdaroğlu’na Beraz Naz, kendi eliyle çay servis etti.

Ziyaret anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz, bana bir e-posta göndererek evine davet etmişti. Eh, bizde davete icabet etmek adettendir. Selvi Hanım’la Pusat Ailesi'ne misafir olduk. Çayları çok lezzetliydi”