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Kılıçdaroğlu'ndan iktidara: Siz de çöküyorsunuz, mafya da çöküyor; ne farkınız var sizin mafyadan?

"Bazen devletin içindeki yasal unsurlarda belli şeylerin üstüne çöküyorlar"

25 Mayıs 2021 15:18

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerinden iktidara "Siz de çöküyorsunuz, mafya da çöküyor. Ne farkınız var sizin mafyadan?" dedi. 

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu;

"Bazen devletin içindeki yasal unsurlarda belli şeylerin üstüne çöküyorlar. Merkez Bankası'nın 128 milyar doları arka kapıdan gitti, kimler çekti bunun üzerine? Bunların mafyadan ne farkı var? Uydurma bir protokolle arka kapıdan dolaşıyorsunuz damada diyorsunuz ki ver 128 milyar doları. Siz de çöküyorsunuz, mafya da çöküyor. Ne farkınız var sizin mafyadan? Tank palet fabrikasına, ordunun namusuna ve şerefine çöreklenenden mafyanın ne farkı var?"

 

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