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Kılıçdaroğlu'ndan 'Gezi' paylaşımı

31 Mayıs 2020 18:00

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı eylemlerinin 7. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı eylemlerinin 7. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendiği videoda, Zülfü Livaneli'nin şarkıları eşliğinde Gezi'de kaybedilenlerin fotoğrafları yer alıyor.  Kılıçdaroğlu videoyu "Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele! #Gezi7Yaşında" notuyla paylaştı. 

Gezi eylemlerinde yaşamlarına yitirenler

Olaylar sonucunda 8 sivil 'Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Berkin Elvan, Burak Can Karamanoğlu, Mehmet İstif ve Elif Çermik' ve 2 güvenlik görevlisi polis komiseri 'Mustafa Sarı ve polis memuru Ahmet Küçüktağ' hayatını kaybetmiş, 8163 kişi yaralanmıştı.

 

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