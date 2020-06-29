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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın YKS yayınına göndermeli video: Sizi susturabileceğini zannedenler çok yanılıyor

29 Haziran 2020 07:55

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı #ayt2020 videosunda, "Yorumlarınızı engelleyerek haklılığınızı bastırmak isteyenler oldu. Sizi susturabileceğini zannedenler çok yanılıyor." dedi. sosyal medya hesabından paylaştığı  AYT 2020 videosunda, "Yorumlarınızı engelleyerek haklılığınızı bastırmak isteyenler oldu. Sizi susturabileceğini zannedenler çok yanılıyor." dedi.

Kılıçdaroğlu  paylaşımında “Zira bir dislike bile çok şey ifade ediyor” ifadesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir videosuna gönderme yapması dikkat çekti.

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