Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın YKS yayınına göndermeli video: Sizi susturabileceğini zannedenler çok yanılıyor

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı #ayt2020 videosunda, "Yorumlarınızı engelleyerek haklılığınızı bastırmak isteyenler oldu. Sizi susturabileceğini zannedenler çok yanılıyor." dedi. sosyal medya hesabından paylaştığı AYT 2020 videosunda, "Yorumlarınızı engelleyerek haklılığınızı bastırmak isteyenler oldu. Sizi susturabileceğini zannedenler çok yanılıyor." dedi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında “Zira bir dislike bile çok şey ifade ediyor” ifadesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir videosuna gönderme yapması dikkat çekti.