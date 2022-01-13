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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Halkın karşısına çıkalım, nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter'ın da benden

13 Ocak 2022 18:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Saraydaki Şahıs'a açık çağrımdır: Gel o büyük kürsülerini bir kenara bırak, çıkalım halkın karşısına. Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter'ın da benden. Bekliyorum.." çağrısını yaptı. 

Zonguldak'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu,  “Benden uzak beni eleştiriyorsun. Çıkarsın karşıma iki uygar insan gibi tartışırız. Senin taraftarların da izlerler, beni de bütün vatandaşlar izlerler. Yani hem benden çekiniyor, arkaya dolanıyor, arkadan bir sürü laf ediyor. Ya sen çık karşıma kardeşim. Otur, beraber tartışalım. Türkiye de izlesin yani. Kaybedeceğimiz bir şey yok ki zaten. İki uygar insan gibi oturur tartışırız”  dedi. 

KılıçdaroğluErdoğanprompterçağrıhalk

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