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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende

"Bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun"

11 Ağustos 2021 23:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı CNN Türk-Kanal D ortak yayınında duyulan fısıltı ve görülen prompterla ilgili "Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende..." dedi. 

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şunları yazdı;

"Erdoğan, bırak “sorulara” vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun. Bir ilçe sular altında, ciddi felaket haberleri peş peşe geliyor ama senin ülkeyi yönetme kapasiten yok. Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende..."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Erdoğan'a göndermede bulunarak HaberTürk'te katıldığı yayın sonrası Twitter hesabından "Prompter kullanmadan soruları cevapladığım bir yayını daha geride bıraktık" diye yazdı. 

TIKLAYIN - CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Erdoğan'ın katıldığı yayını paylaştı: Prompterlar, fısıldamalar havada uçuşuyor

 
kılıçdaroğluerdoğanfısıltıprompter

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