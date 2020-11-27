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Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş ve Kavala açıklaması: İtiraz etmezsem kendi insanlığımı reddetmiş olurum

"Haksızlık karşısında susuyorlar ve sürmesini istiyorlar"

27 Kasım 2020 11:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve işi insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna itirazını yeniledi.

Fox TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasına da tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, “Düşünün aynı iddianameden beraat ediyorum. Sonra tekrar hapis. Bunda adalet var mı? Siz 3 buçuk yıl aynı adamı içerde tutuyorsunuz. Haksızlık karşısında susuyorlar ve sürmesini istiyorlar. Bu insani değildir demezsem kendi insanlığımı reddetmiş olurum” dedi. 

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Kemal KılıçdaroğluSelahattin DemirtaşOsman Kavalaİsmail KüçükkayaFox TV

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