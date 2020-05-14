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Kılıçdaroğlu'ndan 'çiftçilerin borçlarını silelim'; Bakanlık'tan 'alkışlayalım' çağrısı

14 Mayıs 2020 13:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında çiftçilerin borçlarının silinmesi için çağrıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı da çiftçileri balkonlardan alkışlama çağrısında bulundu. 

Bir video ile mesajını paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Çiftçilerimiz borç batağında. Buradan parlamentodaki bütün milletvekillerine, bütün siyasi partilere çok açık çağrı yapıyorum. Parlamento görevini yaptı, Tarım Kanunu çıkardı, 12. maddesine göre milli gelirin en az yüzde 1’i oranında çiftçiye destek verilecekti. Yıl 2006, şimdi 2020. Hiçbir zaman destek verilmedi. Gelin süratle parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim. Çiftçiler rahat bir nefes alsın."

Bakanlık'tan alkış çağrısı

Tarım ve Orman Bakanlığı da Twitter hesabından Dünya Çiftçiler Günü sebebiyle vatandaşları bu akşam saat 21.00'da balkonlardan çiftçiler için alkış tutmaya çağırdı. 

Bakanlık paylaşımına "Bu akşam saat 21:00’da balkonlarımızdan alkışlıyoruz. Kimleri mi? Bu zor dönemde soframızdan gıdamız eksik olmasın diye her şeye rağmen üretmeye devam eden çiftçilerimizi. #DünyaÇiftçilerGünü Kutlu Olsun" notunu düştü. 

 

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