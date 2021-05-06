Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere: Su kesilmemesine özen gösterin, askıda veresiye defteri uygulaması başlatın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ege Bölgesi’ndeki CHP’li ilçe belediye başkanları ile yaptığı toplantıda; yoksulluk envanterinin çıkarılması, yardımların yapılması, askıda veresiye defteri uygulamasının başlatılması, suların kesilmemesi ve esnaf ziyaretlerinin yapılması talimatları verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ege Bölgesi’ndeki CHP’li ilçe belediye başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Belediye başkanlarının Covid-19 pandemisi ve 17 günlük “tam kapanma” sürecindeki çalışmalarına dair bilgi alan Kılıçdaroğlu’na, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.

"Apartman görevlilerine özel ilgi gösterin yoksullara özel ilgi gösterin" diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Apartman görevlilerine özel ilgi gösterin yoksullara özel ilgi gösterin. Bu askıda veresiye defteri genelde yoksul mahallelerde vatandaş gidip bakkaldan veresiyle yumurta zeytin ekmek buna benzer şeyler satın alıyor, bu defterlerin maliyeti çok küçük, aslında düşük maliyetler bunlar. Askıda veresiye defteri uygulamasıyla bazı belediye başkanlarımız başlatmışlar ve iyi sonuçlar elde ediyorlar, benzer uygulamayı sizler de bir şekilde yaparsa son derece iyi olacak"

"Su kesilmemesine özen gösterin, suyun kesilmemesi lazım, pandemi döneminde özellikle günlük yaşayanlar var yani simitçi dediğimiz, kokoreççi dediğimiz, midyeci dediğimiz, bunlar tabi sokağa çıkma yasağıyla birlikte evlerine ekmek götüremez pozisyona geliyorlar. Bunların da bir envanterini çıkarmanızda büyük yarar var"

"Belediye başkanı olarak böyle belki ayda bir, üç ayda bir sevilen sayılan esnafı ziyaret etmek onun bir çayını kahvesini içmek siyaset yapmadan nasılsınız demek çok önemli çünkü bir esnaf için mahallenin bir esnafı için belediye başkanının gelip onun çayını içmesi onu onore ediyor. Dolayısıyla sizin lehinize, gittiğiniz her ortamda konuşacaktır"

"Şu gerçek, İller Bankası’nın parası yok yani dolayısıyla İller Bankası bir anlamda belediyelerin gelirlerine bir şekliyle kesinti yaparak, belediye gelirlerinden elde ettikleri parayı sosyal güvenlik kuruluşlarına ve diğer kuruluşlara bir şekliyle aktarıyorlar."