T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye: Neyin haram olduğunu çok iyi bilir aslında

Kılıçdaroğlu, "Müslüman'a karamsarlık haramdır" diyen Bahçeli'yi eleştirdi

12 Nisan 2022 20:30

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Müslüman'a karamsarlık haramdır" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Bahçeli, 'Karamsarlık haramdır' diye fetva vermeye başlamış. Neyin haram olduğunu çok iyi bilir aslında. Kimin elinin harama uzandığını da! İnşallah bir gün yüzlerine söyleme cesaretine de kavuşur…" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşarak, “Zamlar, hayat pahalılığı hepsi geçicidir, Müslüman’a karamsarlık haramdır” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli’yi hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, “Bahçeli ‘Karamsarlık haramdır’ diye fetva vermeye başlamış. Neyin haram olduğunu çok iyi bilir aslında. Kimin elinin harama uzandığını da! İnşallah bir gün yüzlerine söyleme cesaretine de kavuşur…” notuyla paylaştığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bahçeli, bugünkü grup toplantısında ‘zamlar, hayat pahalılığı hepsi geçicidir, Müslüman’a karamsarlık haramdır’ demiş. İslam alemine fetva veriyor. Aslında utanmasalar diyecekler ki ‘bize oy vermemek haramdır.’ Bu beylere göre, çalmak, yolsuzluk yapmak, garanti ödemeleri adı altında bütçeleri birilerine peşkeş çekmek 128 milyar doları iç etmek haram değil, ama karamsarlık haram. Gerçekten de Milliyetçi Hareket Partisi’ne üzülüyorum. Köklü bir parti. Böyle bir pozisyona asla düşmemeliydi.”

TIKLAYIN - Bahçeli, "sabır" istedi: Zamlar, hayat pahalılığı geçicidir; Müslüman'a karamsarlık haramdır

Kemal KılıçdaroğluDevlet Bahçelimhpchpharam

Diğer Videolar

CHP'li Ceylan'ın konuştuğu taksici: Uzun yola gitmek istemiyoruz; vatandaş mağdur, biz mağduruz

Ali Babacan: 6’lı masada uzlaşma olmazsa adayım

Eski TÜİK Başkanı Aydemir: TÜİK'e inanmıyorum, suç işliyor!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

İşten çıkarılan EnerjiSA işçilerinin eylemine polis müdahalesi: “Hak aramak ne zaman suç oldu?”

İstanbul'da metroda kavga: Yürüyen merdivenden yuvarlandılar

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24