Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye: Neyin haram olduğunu çok iyi bilir aslında

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşarak, “Zamlar, hayat pahalılığı hepsi geçicidir, Müslüman’a karamsarlık haramdır” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli’yi hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, “Bahçeli ‘Karamsarlık haramdır’ diye fetva vermeye başlamış. Neyin haram olduğunu çok iyi bilir aslında. Kimin elinin harama uzandığını da! İnşallah bir gün yüzlerine söyleme cesaretine de kavuşur…” notuyla paylaştığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bahçeli, bugünkü grup toplantısında ‘zamlar, hayat pahalılığı hepsi geçicidir, Müslüman’a karamsarlık haramdır’ demiş. İslam alemine fetva veriyor. Aslında utanmasalar diyecekler ki ‘bize oy vermemek haramdır.’ Bu beylere göre, çalmak, yolsuzluk yapmak, garanti ödemeleri adı altında bütçeleri birilerine peşkeş çekmek 128 milyar doları iç etmek haram değil, ama karamsarlık haram. Gerçekten de Milliyetçi Hareket Partisi’ne üzülüyorum. Köklü bir parti. Böyle bir pozisyona asla düşmemeliydi.”

TIKLAYIN - Bahçeli, "sabır" istedi: Zamlar, hayat pahalılığı geçicidir; Müslüman'a karamsarlık haramdır