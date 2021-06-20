Kılıçdaroğlu'ndan Babalar Günü paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile Babalar Günü'nü kutladı. Kılıçdaroğlu paylaştığı videoya "Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babaların, #BabalarGünü'nü kutluyorum" notunu düştü.

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ve kendisinin ailesiyle olan görüntüleri yer aldı.