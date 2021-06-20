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Kılıçdaroğlu'ndan Babalar Günü paylaşımı

"Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babalar..."

20 Haziran 2021 13:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile Babalar Günü'nü kutladı. Kılıçdaroğlu paylaştığı videoya "Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babaların, #BabalarGünü'nü kutluyorum" notunu düştü. 

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ve kendisinin ailesiyle olan görüntüleri yer aldı. 

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