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Kılıçdaroğlu ‘Müslüm' filmini izledi: Benim kuşağım filmdeki sahnelerin pek çoğunu yaşadı

24 Aralık 2018 15:27

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte 2013 yılında yaşamını yitiren sanatçı Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı 'Müslüm' filmini izledi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, filmle ilgili, "Anadolu insanının dramını anlatan bir film, yüreğimize dokundular. Müslüm Gürses hepimizin, Anadolu'nun bir parçası" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün akşam saatlerinde Çankaya'daki bir alışveriş merkezinde 'Müslüm' filmini izledi. Kılıçdaroğlu çifti gösterimin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Filmi beğendiğini ve kendi kuşağındaki insanların sahnelerin birçoğunu yaşadığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Anadolu insanının dramını anlatan bir film. Büyük acılar çeken bir sanatçının nasıl yükseldiğini de görüyoruz. Dolayısıyla büyük bir ilgiyle izledik. Senaryosunu yazanlar, kameramanlar, yönetmenler, oyuncular hepsi de güzeldi. Yüreğimize dokundular" diye konuştu.

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