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Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda

Kılıçdaroğlu, bugün saat 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğini duyurmuştu

15 Ekim 2021 15:33

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na geldi. Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile birlikte geldi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğini duyurmuştu. 

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur! Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz" ifadesini kullanmıştı. 

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