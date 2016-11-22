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Kılıçdaroğlu: Meclis televizyonunu kapatıp, mikrofonun sesini kestiler

22 Kasım 2016 17:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesini öngören yasa teklifinin komisyona geri çekilmesine ilişkin olarak, "Eğer bugün, AKP geri adım atmışsa bu adımı geri attıran bu ülkenin yiğit kadınlarıdır" dedi. CHP'nin bugünkü grup toplantısında cinsel istismar önergesini protesto için kadınlar yer aldı. Kılıçdaroğlu, AKP Kadın Kolları'na kadınlara seslenerek, "Tecavüzcülere af getiriyorlar, şimdi artık o çatının altından ayrılmak zorundasınız" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, konuşmasının mikrofon sisteminin bozulmasını hatırlatarak, "Sizler geldiniz, sesiniz duyulmasın diye TBMM'nin ses sistemini bozdular. Ses sistemini bozdular. Meclis televizyonunu kapattılar. Meclis Başkanı'na sesleniyorum; sende onur varsa, kimlik varsa, sende ahlak varsa bunu yapan adamı çıkarırsın kapının önüne koyarsın. Yoksa bütün suçlamaları sana aynen gönderiyorum" ifadesini kullandı.

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KılıçdaroğluMeclis televizyonumikrofonun sesini kestiler

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