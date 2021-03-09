T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kılıçdaroğlu "Kotayı yüzde 50 olarak hazırladık" dedi, kadın vekiller ayakta alkışladı

Kılıçdaroğlu'nun o anlarda ki "Beyler kalkmıyor dikkatinizi çekerim” esprisi de salonda gülüşmelere sebep oldu

09 Mart 2021 20:13

CHP'nin bugünkü TBMM Grup Toplantısı renkli anlara sahne oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu partide yüzde 30 olan kadın kotasını yüzde 50'ye çıkaracak değişiklik teklifini açıkladı. Karar kadın vekiller tarafından ayakta alkışladı. O sırada Kılıçdaroğlu "Beyler kalkmıyor dikkatinizi çekerim” diye espri yaptı. O anlar salonda gülüşmelere sebep oldu.

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın kadın hakları konusundaki tutumunu eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Bizde yüzde 30 cinsiyet kotası var. Bir kanun teklifi hazırladık bunun Siyasi Partiler Yasası’na girmesi için. Siyasi Partiler Yasası’na girsin ki her siyasi parti zorunlu olarak bunu uygulasın. Kadın örgütleri ile görüştük. 'Neden yüzde 50 yapmıyorsunuz?' dediler. Yüzde 50 olarak hazırladık ama tabii listenin sonlarında değil” dedi.

Bu sözleri kadın üyeler ayakta alkışladı. Kılıçdaroğlu da “Beyler kalkmıyor dikkatinizi çekerim” ifadelerini kullandı. O anlar salonda gülüşmelere yol açtı.

Kılıçdaroğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tatil olması gerektiğine yönelik sözleri de alkışlarla karşılandı.

“Kadınlar siyasette eşitlik istiyor"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından kadın hakları konusunda öne çıkanlar şöyle:

"Çalışmak, üretmek, kazanmak çok güzel bir şey. Ayrı bir saygıdır. Bunu yaratmak sosyal devletin temel görevidir.

Bir bakanın söylemi, ‘Kadınlar çalışıyor diye işsizlik artıyor' bu kişi bakanlık yapıyor. 21. yüz yılda bakanlık yapıyor.

Kadını insan olarak görmüyor, üreten kişi olarak görmüyor. İkinci sınıf vatandaş olarak görüyor. Bunu da kadınların asla unutmaması lazım. Kadınlar eşitlik istiyorlar.

Madem 83 milyonun yarısı erkek yarısı kadınsa onlar da siyasette eşitlik istiyorlar. Eğer bu ülkede kendisi oy kullanma hakkına sahipse, kendisinin seçilme hakkı var ama önüne konulan engeller var bu engellerin kalkması lazım."

kılıçdaroğlukemal kılıçdaroğlukadınvekillerayakta alkışladı

Diğer Videolar

Anthony Hopkins ve Salma Hayek'ten Oscar Ödülü'nü birlikte dans ederek kutladı

Bakan Varank: Virüs Türkiye'ye gelmeden çalışma başladı, global pandemi ilan edilmemişken toplantı yaptık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İkizdere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Baba ocağına kıyıyorlar, engel ol"

"Açlık yok şükret" diyen vatandaşa tepki

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: İktidar, milletvekillerine "Bu sıralar halkın arasında çok dolaşmayın" dedi

Meral Danış Beştaş: Eldeki aşılar ÖSO'culara gönderiliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım'dan Nihat Hatipoğlu'na tepki: İlahi okumak da müziktir, o...

"Aşı konusunda 'dünyanın eczanesi' olan Hindistan hastalanırsa, dünya hastalanır"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Bütün kalbimle diyorum ki, sayın Cumhurbaşkanı doğru yoldasınız,...

Can Ataklı'dan Kılıçdaroğlu'na: Neden İBB’de görev yapacak tek bir CHP’li...

İlaç firmaları bakanlıkla görüşüyor; özel sektöre izin çıkarsa "ücreti karşılığında"...

Anket: Halkın yarısından fazlası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamıyor...

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım'dan Nihat Hatipoğlu'na tepki: İlahi okumak da müziktir, o...

"Aşı konusunda 'dünyanın eczanesi' olan Hindistan hastalanırsa, dünya hastalanır"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24