Kılıçdaroğlu: Kimse Kanal İstanbul ihalesine girmesin; iktidar olduğumuzda ilişkimizi keseceğiz, parasını vermeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir şirketin Kanal İstanbul ihalesine girmemesini isteyerek, “Parasını vermeyeceğiz. Devletin ihalesini alıp da parasını alamayan yıllardır sürüncemede kalan yatırımlar yok mu? Gidiyorlar mı mahkemeye, hiçbirisi gitmiyor. Vermiyoruz kardeşim. Para yok. Niye para yok. Kardeşim ben üretim yapacağım, fabrika açacağım. Teşvik edeceğim. Özel sektör yatırımı yapacağım. Benim derdim, işsizlik ve yoksullukla mücadele. Ben bir avuç rantiyeye kar sağlayacak insan değilim” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Çalıştayı için bulunduğu Gaziantep’te gazetecilerle buluştu. Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul ile ilgili şunları söyledi;

"Buradan bir daha çağrı yapıyorum hiç kimse Kanal İstanbul olayına girmesin, ihalesine girmesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti talan edilecek bir ülke değildir. 83 milyon kişi bir avuç haramzadeye hizmet edecek konuma getirilemez. Diyorlarsa ki biz gireceğiz. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bir sefer onlarla ilişkiyi keseceğiz, ülkesiyle de ilişkiyi keseceğiz. Kardeşim siz bizim devleti soyuyorsunuz, ben soyguna göz mü yumacağım? Birileri gelecek devleti soyacak e iktidar değişti biz de o soyguna devam edeceğiz. Olmaz, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle saçma şey olmaz. Hangi hukuk bunu kabul eder? Açın uluslararası hukuku yolsuzluğu koruyan bir maddesi var mı? Bir devleti soyan uluslararası hukukun öngördüğü bir kural var mı? Onların hiçbirisi yok biz haklıyız. (Gerekiyorsa tahkime mi başvuracaksınız?) Hiçbir yere başvurmaya gerek yok. Parasını vermeyeceğiz. Devletin ihalesini alıp da parasını alamayan yıllardır sürüncemede kalan yatırımlar yok mu? Gidiyorlar mı mahkemeye, hiçbirisi gitmiyor. Vermiyoruz kardeşim. Para yok. Niye para yok. Kardeşim parayı ben üretim için yapacağım, fabrika açacağım. Teşvik edeceğim. Özel sektör yatırımı yapacağım. Benim derdim, işsizlik ve yoksullukla mücadele. Ben bir avuç rantiyeye kar sağlayacak insan değilim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bir avuç rantiyeye çalışamaz. Türk Telekom rezaleti meydanda. Elin oğluna Türk Telekom'u verdik cebinden bir sent bile çıkmadı. bu soygunun vebali var mıdır, vardır. Bunlar kul hakkı yiyorlar. O nedenle bunlara haramzade diyorum. İstedikleri kadar bağırsınlar ben bu milletin hakkını savunmak zorundayım, aksi halde ben niye siyaset yapayım."