Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 'bozkurt' işareti yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesi Kayseri'de vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada otobüse bindiği sırada kendisine bozkurt işareti yapan bir vatandaşa, yine bozkurt işaretiyle karşılık verdi. Kayseri'nin Sarız ilçesinde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu ve partililer Pınarbaşı ilçesinde yapılacak olan mitinge katılmak üzere ilçeden ayrıldı. Bu sırada otobüse binen CHP lideri, otobüsün önünde kendini bozkurt işaretiyle selamlayan bir vatandaşa aynı şekilde karşılık vererek, bozkurt işareti yaptı. O anlar kameraman Rıdvan Bilen'in kamerasına yansıdı. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha önce de 2014 yılındaki yerel seçimler çalışmalarında Ankara'da seçim otobüsünden bozkurt işareti yaparak vatandaşları selamlamıştı.