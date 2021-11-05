Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak, alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açıklamasında yaptığı konuşmada "Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak, alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açıkladı. Açıklamada konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul hakkında konuştu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Kanal İstanbul'dan da söz ettiniz Sayın Başkan. Merak etmeyin, Kanal İstanbul ihalesini kimse almayacak. Alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir. İster içeriden, ister dışarıdan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa ve siz hâlâ İstanbul'a ihanet edecekseniz, bu ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. O yüzden kimse bu ihaleye girmeyecektir, gönlünüz rahat olsun Sayın Başkanım."