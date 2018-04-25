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Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener, sloganını açıkladı

25 Nisan 2018 17:35

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İyi Parti lideri Meral Akşener ile görüştü. İkili görüşmenin ardından kısa bir açıklama yaptı. Meral Akşener "Cumhurbaşkanlığı adaylığım sürüyor" dedi. Meral Akşener görüşme sonrası şunları söyledi: "Üstün demokrasi hamlesine yönelik teşekkür etmek amaçlı. Türkiye'de hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesi için onlar adım attılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İçerde ne konuştuğumuzu merak ediyorsunuz. 1 Nisan'da olağanüstü birinci kurultayımızı yaptık. Orada da ilan ettiğim gibi İyi Parti'nin 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığımı sürdürdüğümü sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye'nin siyasetini tanzim etmeye kalkanların başarısız olacağı açıktır. Demokrasi katliamının önüne geçildi. "Türkiye ve milletimiz iyi olacak..." Kemal Kılıçdaroğlu ise "Amacımız demokrasinin bu topraklarda yaşamasını sağlamaktı. Bir siyasi partinin seçimlere katılmaması için davranış sergilenmesi içimize sindireceğimiz bir olay değildi. Biz demokrasiyi savunanlar hangi parti olursa olsun 24 -25 Haziran'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

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