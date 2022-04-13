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Kılıçdaroğlu ile esnaf arasında otobüs bileti fiyatları diyaloğu: "Eskiden 4-5 kişi bayrama giderdi şimdi belki 1 kişi gidebilecek"

13 Nisan 2022 12:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da oto sanayi işçileri ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Oto sanayi işverenleri ile işçilerinin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı. Bir esnafın otobüs biletleri için "Çok fiyatları da çok yüksek" demesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Valla otobüs fiyatları bu bayramda kaç kişi gider memlekete bilmiyorum. Eskiden 4-5 kişi bayrama giderdi şimdi belki 1 kişi gidebilecek" dedi. 

Otobüs firmalarının da giderlerin yükselmesi nedeniyle fiyat yükseltmek zorunda kaldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Mecburen zam yapıyor. Müşteri bulamazsa o da batacak" dedi.

Kemal Kılıçdaroğluoto sanayi işçileriAnkaraotobüs fiyatları

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