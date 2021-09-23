Partisinin düzenlediği kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşma programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda 1 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yurt sorununu bitireceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili şunları söyledi;

"Sen lüks evler yapacağına öğrencilerimize yurt yapsana"

"İnşallah İktidarımızda 1 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yurt sorununu bitireceğim. Herkesin çocuğu birer, ikişer kişilik odalarda, sıcak suyu, soğuk suyu, geniş, rahat, internet erişimi olan yerlerde kalacak. Yurt binası yapmak çok zor bir iş mi? Değil. Bir de bununla ilgili bir kurum kurmuşuz. Adına da TOKİ diyoruz. Sen lüks evler yapacağına öğrencilerimize yurt yapsana. Senin görevin bu değil mi?"