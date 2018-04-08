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Kılıçdaroğlu: İktidar Romanları yerinden etti, 'fakir mahallelerde otursun' dediler

08 Nisan 2018 17:04

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da Dünya Romanlar Günü etkinliğinde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Değerli Roman kardeşlerim... Siz bu ülkenin en köklü tarihine sahip olan kesimlerisiniz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alırken, o dönemde adı Sultan Mahallesi olan, daha sonra değiştirilerek, Sulukule yapılan yerde sizler oturuyordunuz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alırken sizler oradaydınız. Ama geldiler sizi yerinizden, yurdunuzdan ettiler. Oraya lüks konutlar yaptılar. Burada Romanlar oturmasın. Onlar gitsin fakir mahallelerde otursun dediler. Bunu affetmiyorum, bunu kabul etmiyorum, bunu hakaret kabul ediyorum Romanlara. Fakirlik kader değil ki. Diyorlar ki Romanlar günlük yaşıyor. Ayda ver 10 bin dolar bak yaşıyor mu yaşamıyor mu? Para yok, pul yok. Çiçek satıyor. Ne yapsın bu kadınlar? Bizim hedefimiz herkesin insanca yaşayacağı bir Türkiye'yi yeniden inşaa etmektir." ifadelerini kullandı.

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