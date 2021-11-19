Kılıçdaroğlu: İçişleri Bakanı, 10 bin doları kimin aldığını açıklamadığı sürece rüşvete ortaktır; Erdoğan da bu işin ortağıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HaberTürk'te katıldığı yayında "İçişleri Bakanı, 10 bin doları kimin aldığını açıklamadığı sürece rüşvete ortaktır. Erdoğan da bu işin ortağıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"Birisi çıkıp her ay bir siyasetçiye para veriliyor diyorsa kazanan yer altı dünyasıdır"

"Siyasi ahlâk kanunu. Bizim bu konuda açık ve net görüşümüz, artı kanun teklifimiz var. Yanlış hatırlamıyorsam Gelecek Partisi'nin çalışması var. Siyasette ahlakı oluşturamadığınız sürece çocuklarımızın daha iyi bir ülkede yaşama şansını almış olursunuz. Birisi çıkıp da her ay bir siyasetçiye para veriliyor diyorsa kazanan yer altı dünyasıdır. Bu kişi kimdir? İçişleri Bakanı çıkıp açıklamadı. Hangi siyasi ahlaktan söz edeceğiz. Rüşvet aldığı kesinlikle belirlenen kişileri yurt dışına büyük elçi olarak atıyorsunuz. İsim de verdim. Ne hikmetse dava açmıyorlar. Açsın diye bekliyorum, hiç değilse belgeleri ortaya koyalım. Bütün dünya alem sizin rüşvetçi olduğunuzu bilecek ama siz Türkiye'yi temsil edeceksiniz. Toplumun bunu sindirmemesi lazım, buna tepki göstermesi lazım. Her kesimin tepki göstermesi lazım. Bir kişiye 10 bin dolar veriyorsanız ve siz sesinizi çıkarmıyorsanız o kişi de ona ortaktır. Erdoğan da bu işin ortağıdır. Böyle bir olayı devletin televizyonda dinleyip sessiz kalıyorsa o da suçludur. Balık baştan kokuyor. Meclis'te ihale takipçisi, rüşvetçi, liyakatsız adam yerleştiren kişiler."

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