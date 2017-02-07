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Kılıçdaroğlu 'hayır'ları sıraladı: Hiç kimsenin can güvenliği kalmayacaktır!

07 Şubat 2017 18:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında 'başkanlık' referandumuna ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu yapılan anayasa değişikliğine ilişkin "Terör sorununu çözüyor mu? Hayır. İşsizlik sorununu çözüyor mu? Hayır? Türk lirasının değerini koruyor mu? Hayır. Ülke güçlü bir ülke olmuyor. Bir kişi konuşacak 80 milyon dinleyecek emredersiniz diyecek. Buna Batı dünyası ne diyor? Bu ülkede demokrasi yok diyor ben neden gelip yatırım yapacağım? Benim can güvenliğim yok diyor. Hiçkimsenin can güvenliği kalmayacaktır. Gıda fiyatları düşecek mi? Hayır. Ekonomik istikrar sağlanacak mı? Hayır. Bozulan eğitim sistemi düzeltilecek mi? Hayır. O zaman biz bu referandumda ne yapmalıyız? Hayırlarımızı çoğaltmalıyız." ifadesini kullandı.

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