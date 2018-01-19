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Kılıçdaroğlu: Hava desteği almadan girilecek bir Afrin, büyük maliyetlere yol açar

19 Ocak 2018 18:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı olası Afrin operasyonuna ilişkin olarak açıklamada bulundu. "Afrin, El Bab gibi değildir. El Bab'da uluslararası uzlaşma vardı. El Bab'a gittik 72 şehidimiz var" hatırlatmasında bulunan Kılıçdaroğlu, Yeri zamanı gelince eleştiririz ama gerek Hulusi Akar'ın gerek Fidan'ın çabaları kayda değerdir. Hava desteği almadan girilecek bir Afrin büyük maliyetlere yol açar. Eğer hava desteği almadan oraya asker sokacaksanız Sayın Erdoğan'a çağrımdır seni kefenle karşılayan arkadaşlarını önce oraya göndereceksin. Bu milletin fakir fukara çocuğunu oraya gönderme" dedi.

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